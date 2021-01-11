Годовалый ребенок погиб накануне нового года в Кузбассе: его загрызла домашняя собака.Днем 31 декабря 40-летняя жительница Кузбасса приехала вместе с годовалой дочкой в гости к родителям, которые живут в частном доме в Кемеровском районе. Женщина оставила малышку под присмотром бабушки, а сама вышла во двор. Кроме людей в доме находилась крупная собака: хозяева закрыли ее в одной из комнат, чтобы не напугать ребенка, однако она смогла выйти оттуда.- Животное причинило ребенку травмы несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил животное, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.Также в ведомстве отметили, что семья характеризуется положительно, а в рамках расследования установят, проявляла ли собака ранее агрессию, занимался ли хозяин собакой и предпринял ли он меры для безопасности ребенка.-Преступления, связанные со смертью детей, стоят на особом контроле у руководства следственного управления, - добавили в пресс-службе регионального Следкома. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кузбассе бабушка малыша, растерзанного бойцовскими псами, в предсмертной записке просила похоронить ее вместе с внукомБабушка услышала истошный крик ребенка, но только и успела, что отбить у животных маленькое тельце в разодранной одежде. Собак еле удалось загнать в будки. (подробности)