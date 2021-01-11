В Кузбассе суд вынес приговор в отношении сотрудников ГУФСИН, которые наблюдали за избиением заключенного. За издевательствами следили четыре человека, но мер не принимали.Как рассказали в региональном Следственном комитете, в марте 2019 года двое оперуполномоченных колонии, а также два инспектора отдела безопасности увидели, как один заключенный избивал другого, только что прибывшего в колонию с очередным этапом.- Сотрудники не предприняли каких-либо мер для того, чтобы остановить избиение мужчины. 54-летний потерпевший был госпитализирован, однако от полученных повреждений скончался. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.33-летний заключенный, ставший зачинщиком драки, наказан по решению суда. Сотрудники колонии были взяты по стражу, однако со следствием не сотрудничали. Суд, рассмотрев собранные материалы дела, назначил каждому из четырех мужчин полтора года в колонии общего режима. Также на два года они лишены права занимать должности в госорганах.