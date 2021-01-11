Сразу 70 нетрезвых автомобилистов меньше, чем за две недели остановили сотрудники ГИБДД на дорогах Новокузнецка. Как оказалось, некоторые из них практикуют пьяную езду уже не в первый раз.- 70 пьяных водителей выявили сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Новокузнецка за праздничные новогодние каникулы. Это цифра на порядок больше, чем в прошлом и даже в позапрошлом году, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции.Как оказалось, семеро из них уже не в первый раз разъезжали пьяными по городу. И если в первый раз они отделались штрафами и временным лишением прав, то в этот раз им грозит уголовная ответственности и штрафы в размере до 300 тысяч рублей.Также в новокузнецкой Госавтоинспекции отметили, что с начала года в городе зафиксировали три ДТП, участниками которых стали пьяные водители. В одном из случаев из-за их беспечности пострадали люди.- Несмотря на то, что выходные закончились, ГИБДД Новокузнецка продолжает нести службу в усиленном варианте. Старый Новый год и Крещение люди отмечают, и для кого-то праздник становится оправданием пьянству за рулем. Экипажи ДПС ориентированы на выявление таких водителей, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой ГИБДД.