Двое братьев из Ленинска-Кузнецкого решили подложить в могилу одной из усопших чужое тело. Как оказалось, им было просто лень рыть новую могилу.Жительница Ленинска-Кузнецкого пришла на могилу своей матери и обнаружила, что эта самая могила повреждена. Она тут же обратилась за помощью в полицию, и стражи порядка стали выяснять, кому же понадобилась тревожить покой усопшей. Разгадка оказалась столь не неожиданной, сколь и неприятной.Осквернили могилу два брата, 33 и 37 лет. Они подрабатывали в похоронном агентстве и в один из дней получили заказ на захоронение невостребованного тела. Мужчины решили, что «невостребованного покойника» никто не хватится, где бы они его ни похоронили. А копать новую могилу им не хотелось. Поэтому мужчины попросту вскрыли свежее захоронение, чтобы положить сверху второй гроб. Именно разворошенную могилу и обнаружила дочь усопшей.- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными и приговорил каждого из них к одному году шести месяцам условного лишения свободы. Кроме того, осужденные обязаны возместить потерпевшей материальный и моральный вред на общую сумму 31 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Приговор вступил в законную силу.