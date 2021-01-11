В Кузбассе мужчина в лютый мороз всего несколько километров не успел доехать до АЗС. Он двигался из Новосибирска в Новокузнецк.Сотрудники ГИБДД по Прокопьевскому району на 173-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк обнаружили стоявший на обочине автомобиль Renault Sandero. Водитель рассказал полицейским, что ехал из Новосибирска в Новокузнецк, когда в пути в машине закончился бензин. Иномарка заглохла всего в нескольких километрах от ближайшей АЗС. Проезжавшие мимо автомобилисты на призыв мужчины о помощи не откликались.- Из-за низкой температуры воздуха иномарка быстро остыла, водитель с пассажирами стали замерзать, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции в канистре доставили топливо, после чего водитель смог заправить свой автомобиль. Поблагодарив инспекторов за помощь, он продолжил движение.Автолюбителям в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- 02 (102 - с мобильного) - единый телефон полиции;- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.