Кемерово в первый рабочий день 2021 года сковали 9-балльные пробки. На некоторых участках машины передвигаются с большим трудом.Понедельник, 11 января, начался и заканчивается для областного центра дорожными заторами. Это объяснимо, ведь тысячи человек сели в автомобили, чтобы доехать до работы. Осложнили обстановку и снегопады.Согласно сервису «Яндекс.Пробки», за исключением небольших отрезков полностью «светится красным» проспект Кузнецкий, сильно затруднено движение по проспекту Советскому и улице Красноармейской. Сложности есть и у водителей, которые вечером находились на проспекте Ленина на участке от вокзала до Искитимского моста. Постоять в пробках пришлось и тем, кто оказался на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. Стоит Притомский проспект от улицы Соборной в сторону Ленинского района.На правом берегу по традиции образовалась пробка на Логовом шоссе до пересечения с проспектом Шахтеров. На самом проспекте Шахтеров движение затруднено от улицы Терешковой до улицы Цимлянской..