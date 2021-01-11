Всего час потребовался двум 18-летним парням на то, чтобы ограбить два салона связи. В общей сложности они украли телефонов на полмиллиона рублей.Двое 18-летний жителей Новосибирска приехали в Новокузнецк. Ночью они разбили окно в одном из салонов связи на улице Тореза, что в Заводском районе города, проникли внутрь и похитили 13 телефонов. В общей сложности сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.Но на этом они останавливаться не собирались, и уже через час били окна в салоне связи на улице Новоселов в Новоильинском районе. Здесь они так же забрались внутрь магазина и забрали 35 гаджетов. Общая сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.Обоих нечистых на руку новосибирцев вскоре задержали. Они признались в кражах и заявили что телефоны продали, а деньги поделили.- В ходе обысков полицейские изъяли одежду, в которой злоумышленники совершали кражи, а также два украденных средства связи. Розыск остального похищенного имущества продолжается, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Обоим грозит по пять лет лишения свободы, а пока им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.