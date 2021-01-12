В ночь на 12 января в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Причем оба произошли в разных местахПо данным, которые предоставил Алтае-Саянский филиал Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН, эпицентр землетрясения находился неподалеку от Полысаева. А его координаты соответствуют 54.62 градусам широты и 86.46 градусам долготы. Произошло же оно в 23.57.Интенсивность землетрясения составила 2,3 балла. Отметим также, что сейсмическое событие имеет естественные причины. К слову, в этот же день неподалеку от этого места было зафиксировано еще одно землетрясение, однако в тот раз его причины носили техногенный характер.Второе землетрясение случилось уже под утро – в 06.04. его эпицентр находился неподалеку от Осинников. Магнитуда составила 2,4. К сожалению, Алтае-Саянский филиал Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН не сообщает, каков характер землетрясения – техногенный или природный.