Пять сельских хозяйств, которые занимаются растениеводством, признаны виновными в массовой гибели пчел в Кузбассе, которая случилась летом 2020 года. Все они заплатят штраф, а еще одно хозяйство получило предупреждение.В региональном Роспотребнадзоре рассказали о результатах расследования, которое проходило в отношении восьми хозяйствующих субъектов, которые занимаются растениеводством. Как оказалось, все они при выращивании растений применяли пестициды. При этом некоторые допустили серьезные нарушения. Так, в работе они использовали пестициды, которые не были зарегистрированы в каталоге агрохимикатов, разрешенных на территории России. При этом специалисты не оповестили об обработке местное население - в том числе владельцев пасек, не учитывали метеорологические условия во время работ и даже превышали рекомендованные дозы пестицидов. Все это привело к массовой гибели пчел.- По результатам рассмотрения административных дел в судах, виновными в совершении административного правонарушения признаны шесть хозяйствующих субъектов, пять из которых подвергнуты административному наказанию в виде административного штрафа, одно - в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. - Рассмотрение дела об административном нарушении в отношении еще одного хозяйствующего субъекта продолжается в настоящее время.