В Кузбассе власти сдали семье квартиру с дырявой крышей, плесенью и многочисленными строительными недочетами. Жильцам пришлось обращаться в суд.Проживающая в Новокузнецком районе супружеская пара заключила договор социального найма трехкомнатной квартиры. При этом новоселы в ходе проживания выявили ряд строительных недостатков, которые стали результатом некачественныхстроительно - монтажных и отделочных работ.В частности, было обнаружено, что протекает металлическая кровля дома, в результате чего влага поступала в квартиру со стороны чердака. В связи с этим в помещениях было постоянно холодно и сыро, а на поверхности потолка и оконных блоков появились плесень и грибок. Кроме того в квартире не работала вентиляция, были повреждены дверные блоки, некачественно выполнена стяжка пола.Жильцы квартиры обратились в Новокузнейкий районный суд, который удовлетворил их требования и обязал муниципалитет устранить строительные недостатки.Судебные приставы ознакомили руководство муниципалитета с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Однако, требования исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок, исполнены не были.-Тогда сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и постановление о назначении нового срока исполнения, после чего решение суда было исполнено, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.