В Кузбассе крупную больницу оштрафовали за полчища тараканов. Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в отделении гинекологии областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. В итоге были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в столовой, душевой комнате, а также в одной палате были обнаружены мертвые рыжие тараканы. На насекомых пожаловался пациент и другой палаты. Кроме того, было установлено, что в помещениях не герметизированы отверстия в местах прохождения коммуникаций - имелись дефекты поверхности стен, потолков, отверстия и крупные щели.Как следует из материалов дела, рассматривавшегося в Рудничном районном суде города Кемерово, представитель юрлица вину признал. Также он сообщил, что приняты меры по устранению выявленных нарушений. Тем не менее суд признал больницу виновной и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.