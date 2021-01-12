Новогодние праздники кузбассовцы отмечали по-разному. Кто-то проводил время с семьей и друзьями, а кто-то - в пьяном угаре брал в руки холодное оружие.В региональном Управлении Росгвардии подвели первые итоги работы вневедомственной охраны в первые дни наступившего года. Как оказалось, за несколько дней гвардейцы 14 раз выезжали на сигналы о происшествиях - и во всех этих случаях фигурировало холодное оружие. Причем чаще всего разрешали споры с помощью ножа жители Новокузнецка.- В разные дни от ножевых ранений пострадали шесть местных жителей, - отметили в Росгвардии. - Причиной тому стали бытовые конфликты во время распития спиртных напитков. Подозреваемые в причинении вреда здоровью были задержаны сотрудниками Росгвардии на местах происшествий.Еще восемь нетрезвых дебоширов задержали в других городах: по одному человеку в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Топках и Тяжине и по два человека в Ленинске-Кузнецком и Мариинске.- Всего росгвардейцы задержали 14 подозреваемых с признаками алкогольного опьянения и для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам органов внутренних дел, - отметили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. - Всем потерпевшим, которые получили в ходе конфликтов различные ножевые ранения, была оказана медицинская помощь.