В Кузбассе дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, выдали компенсации за недостроенные квартиры. Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.В 2020 году фонд выплатил возмещение более чем 14 тысячам дольщиков в 31 российском регионе. Общая сумма выплат превысила 23 миллиарда рублей. Так, в Белгородской, Оренбургской и Пензенской областях, в Красноярском крае показатель выплаты возмещения составил 100 процентов, в Нижегородской области и в Республике Саха (Якутия) - 99 процентов, в Кемеровской области (Кузбассе) и в Тульской области - 98 процентов. В 18 регионах из 31 выплата возмещения превысила показатель в 90 процентов.- Решение о выплате возмещения принимается наблюдательным советом фонда, исходя из экономической целесообразности. Отмечу, что выплата возмещения происходит по рыночной стоимости. Это означает, что когда гражданин получает возмещение, он может вложить ее в покупку жилья у надежного застройщика, - заявил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев.Отметим, что до принятия решения о возмещении наблюдательный совет фонда проводит строительно-техническую экспертизу, чтобы определить стоимость и сроки завершения строительства, а также независимую оценку стоимости квадратного метра. Размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика.