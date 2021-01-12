Днем 12 января в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и КАМАЗа.ДТП случилось около 15.20 на проспекте Ленина. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель грузовика с полуприцепом двигался со стороны Кузнецкого проспекта в направлении цирка. В какой-то момент он стал поворачивать на парковку торгово-развлекательного центра, но забуксовал на подъеме. КАМАЗ частично перекрыл проезжую часть, и тогда водитель автобуса, который двигался в том же направлении, решил объехать грузовик. Однако маневр не удался, и автобус по касательной задел полуприцеп.- В момент ДТП в автобусе находилось около 40 пассажиров, никто из них не пострадал, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Отметим также, что до ликвидации последствий аварии сотрудники Госавтоинспекции временно ограничили движение на этом участке дороги. Объезд организован по улице Красноармейской.