В Кузбассе расширен список граждан, которые могут получить вакцину от коронавируса. Это удалось сделать благодаря поступлению в регион новой партии доз.В администрации правительства Кузбасса прошло заседание штаба по противодействию распространению в регионе коронавируса, на котором обсуждалась, в том числе, вакцинация населения.-Подводя итоги работы в 2020 году, можно с уверенностью сказать, что меры, которые мы разработали и ввели для защиты населения Кузбасса от новой инфекции, дали хороший эффект. Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет постепенно смягчать ограничения и планомерно возвращать коечный фонд к штатному режиму функционирования, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.По данным минздрава, в регион поступила еще одна партия вакцины – 8800. Напомним, что 5542 дозы пришли ранее. Сейчас от коронавируса привился уже 3221 человек, из них 1224 из них получили оба компонента.Поступление дополнительной партии вакцины позволило добавить в список приоритетных категорий населения, которым в первую очередь необходимо прививаться, людей пожилого возраста, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, а также граждан, живущих в домах престарелых, интернатах, домах сестринского ухода.Сегодня прививку от коронавируса может бесплатно поставить любой желающий. Главное условие — отсутствие в организме антител. Записаться на вакцинацию можно по круглосуточному многоканальному номеру 122, в регистратуре поликлиники по месту прикрепления или через портал vrach42.ru.