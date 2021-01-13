В Кузбассе разыскивают родственников 71-летней пенсионерки, которая сейчас находится в Москве. Пожилая женщина на данный момент в больнице.Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут родных Уфимцевой Галины Дмитриевны, которой исполнился 71 год. С 7 января 2021 года она находится в одном из медицинских учреждений Москвы.Отмечается, что родом пожилая женщина из Прокопьевска. В момент нахождения была одета в серую кофту и лосины в цветочек. С собой были три матерчатые сумки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пенсионерке или знает ее родственников, просят позвонить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.