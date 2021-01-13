Сразу 80 специалистов водоканала, который находится в Тяжинском районе, не получили заработную плату. Чтобы добиться справедливости, им пришлось обращаться в комиссию по трудовым спорам.Как оказалось, работники водоканала не получили зарплату за полный рабочий месяц. В общей сложности компания задолжала 80 специалистам 1,2 миллиона рублей. В комиссии по трудовым спорам внимательно изучили их обращение и удовлетворили все требования. А исполнительное производство направили в региональное Управление судебных приставов.- Судебные приставы ознакомили руководителя предприятия с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Задолженность по заработной плате в пользу 80 сотрудников была взыскана в полном объеме.