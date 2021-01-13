После снегопадов в Кузбассе начались проверки работы управляющих компаний. Цель проверок - проконтролировать, насколько качественно и своевременно чистят дворы и кровли от снега, а также вывозят ли его с придомовых территорий.- Необходимо, чтобы жители Кузбасса чувствовали реальное улучшение ситуации в жилищной сфере. Управляющие компании должны демонстрировать высокий уровень обслуживания, а собственники жилья - иметь возможность контролировать качество оказываемых им услуг. Особенно это важно зимой, когда от своевременной уборки снега и наледи зависит в том числе безопасность граждан, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Так, обслуживающие организации и управляющие компании обязаны чистить кровли и подъездные козырьки своевременно. А это значит, что снежных «шапок», толщина которых превышает 30 сантиметров, быть не должно. Кроме того, глубина колейности на проезжей части придомовых территорий не должна превышать пяти сантиметров.- Если дворовая территория поставлена на кадастровый учет и является общим имуществом собственников многоквартирного дома, то ответственность за ее содержание несет управляющая компания. В ином случае уборку двора должен организовать муниципалитет, - подчеркнула Ирина Гайденко, руководитель Государственной жилищной инспекции Кузбасса.Всего за два дня инспекторы ГЖИ внепланово проверили почти 900 дворовых территорий и выявили свыше 160 нарушений. Теперь за то, что снег не убирали вовремя, юридические лица заплатят штрафы в размере от 250 тысяч рублей, а должностные лица - от 50 тысяч рублей.О бездействии управляющих компаний и несвоевременной уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов можно сообщить на горячую линию Госжилинспекции: (384-2) 36-93-32.