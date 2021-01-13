В Кузбассе еще у 111 человек диагностирован коронавирус. Сводку за прошедшие сутки опубликовал оперативный штаб региона.Таким образом, общее число заболевших с начала весны достигло 27 478 человек.Также на утро 13 января 129 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24 573 человека вылечились от коронавируса.К сожалению, выросла печальная статистика - еще один пациент скончался.- У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Он проживал в Междуреченске, - сообщили подробности в штабе. Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 492.Сейчас медицинскую помощь получают 2413 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.