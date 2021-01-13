Новокузнецк продолжает оставаться лидером последних дней по суточному приросту заболевших коронавирусом. Данные о ситуации в регионе за прошедшие сутки сообщили в оперативном штабе.«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 26, Кемерово и Междуреченск - по 22, Мыски - 15, Белово - семь, Ленинск-Кузнецкий и Осинники - по пять, Киселевск - четыре, Березовский - три, Промышленновский муниципальный округ - два», - говорится в статистике.Таким образом, всего в регионе коронавирусом за 10 месяцев заразились 27 478 человек, выздоровели 24 573 человека, в том числе 129 - за прошедшие сутки. На утро 13 января скончался один пациент, а всего летальных случаев уже насчитывается 492.Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2413 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.