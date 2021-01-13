На утро 13 января лишь в 10 городах Кузбасса выявлены заболевшие коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, больше всего новых случаев ковида в Новокузнецке.В Новокузнецке на утро 13 января коронавирус подтвердился у 26 горожан. Общее число заболевших с начала пандемии - 5810 человек.В Кемерове - 22 новых случая заболевания коронавирусом. В областном центре с середины марта диагноз COVID-19 был поставлен 5343 горожанам.В Междуреченске - также 22 новых заболевших. Здесь общее число составляет 2998 человек.В Мысках коронавирусом заболели еще 15 человек, и теперь общее число ковидных больных составляет 610 человек.В Белове медики выявили семь новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших - 1599 человек.По пять человек заболели в Осинниках и Ленинске-Кузнецком. А общее число заболевших достигло 961 и 1208 человек соответственно.В Киселевске диагноз подтвердился у четырех горожан, а в Березовском - у трех. Общее число заболевших коронавирусом составляет 1190 и 342 человека соответственно.Меньше всего за прошедшие сутки больных с коронавирусом выявлено в Промышленновском муниципальном округе - два человека. А общее число пациентов с ковидом с начала пандемии составило 198 человек.С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 27 478 человек, в том числе 111 - за минувшие сутки. Выздоровели 24 573 человека, в том числе 129 - за прошедшие сутки. На утро 13 января скончался один пациент, а всего летальных случаев уже насчитывается 492. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2413 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.