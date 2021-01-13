В Гурьевском районе Кузбасса утром во вторник, 12 января, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором оказалась травмированной 34-летняя женщина. Предварительно уже известно, женщина управляла автомобилем ВАЗ-21099. Она двигалась по автодороге «Белово – Гурьевск – Салаир». Приверно на 27-ом километре водитель решила объехать стоявший на обочине и частично занимавший проезжую часть автомобиль. Отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался другой автомобиль – КАМАЗ с полуприцепом. Легковушка и грузовик столкнулись.- В результате ДТП травмирован водитель ВАЗа, женщина 34 лет. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Перед выполнением любых маневров, тем более связанных с выездом на полосу встречного движения, следует убедиться в их безопасности.