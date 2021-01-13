В Кузбассе в результате коммунальной аварии без воды осталось 1600 жителей и три детских сада. Она произошла на водонапорной башне.В Мариинском районе 12 января произошла коммунальная авария. Об этом в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Александр Кривцов.«Авария произошла на водонапорной башне Красноярской ж/д в нашем городе, - написал он в своем Instagram. - В результате аварии без водоснабжения остались 1600 абонентов, три детских сада, а также пять котельных».Он добавил, что благодаря оперативным и слаженным действиям бригады НГЧ № 4 Ачинской дистанции путей, Центру оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, специалистам кузбасского МЧС, ООО «Горводоканал» и МКП ММР «Ресурс» авария была устранена в кратчайшие сроки. Водоснабжение вернулось в дома и социальные объекты в тот же день.