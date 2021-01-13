В Кемерове планируется построить еще один торговый центр. Он будет располагаться на бульваре Строителей.Один из застройщиков, который возводит многоэтажные дома в Ленинском районе города, поделился планами по созданию нового жилого массива. Проект был опубликован в социальных сетях.Согласно утвержденной планировке, он будет расположен пересечении бульвара Строителеи , улицы Марковцева и проспекта Ленинградского. Площадь участка под застройку составляет 30,6 гектаров.Помимо торгового центра в районе новой застройки будет возведены школа, два детских сада, поликлиника, открытые парковки.