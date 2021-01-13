Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев и собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой площадке. Более двух тысяч семян сельхозкультур представлено в экосистеме для АПК Своё Фермерство. Пользователи маркетплейса уже сейчас могут выбрать лучший семенной материал от лидеров рынка к будущему сезону.На платформе Своё Фермерство сельхозпроизводители могут найти и сравнить предложения от различных поставщиков и выбрать оптимальный вариант для своего хозяйства. А сервис «умного» подбора семян, представленный на платформе, даст рекомендации исходя из региона возделывания и направления использования культуры. В каждой категории представлены десятки сортов и сотни наименований.Подробности можно узнать здесь.ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ.Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).