Откажитесь от дальних поездок и одевайтесь потеплее: такой совет дают синоптики кузбассовцам. А все потому, что 14 января в регионе будет не самая лучшая погода.В ночь на 14 января в регионе ожидается -28…-33 градуса, при облачности – от 21 до 36 градусов мороза. В Кемерове – от -29 до -32. Порывы северо-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду, но уже днем они усилятся до 10-15 метров.Днем в Кузбассе воздух прогреется до -23…-28 градусов, местами по югу будет теплее, около -16…-21 градуса. В Кемерове – от 23 до 25 градусов мороза.Ночью возможен небольшой снег, однако днем он усилится, ожидаются метели. В такую погоду синоптики советуют одеваться потеплее, а сотрудники Госавтоинспекции – отказаться от дальних поездок. Если же это невозможно, во время движения будьте внимательными и осторожными: при низких температурах на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств. Помните о том, что на заснеженной дороге, а также при сильных морозах снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления.