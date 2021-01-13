В Кемерове мужчина неожиданно для себя застрял в обручальном кольце. В связи с этим ему понадобилась помощь спасателей.С просьбой помочь в Кемеровскую службу спасения позвонил сам пострадавший, проживающий в Ленинском районе. По словам мужчины, его палец застрял в обручальном кольце. Еще вечером кемеровчанин заметил, что безымянный палец на правой руке начал немного опухать, однако серьезного значения этому не придал. Ночью мужчина проснулся от сильной боли, но попытки самостоятельно снять украшение не привели к успеху. Осмотрев руку, спасатели приняли решение «перекусить» колечко с помощью специальных инструментов. Работа заняла несколько минут.-Спасатели напоминают: при отеке рук следует незамедлительно снять украшения – нельзя терпеть боль и ждать, пока опухоль сама спадет. В случае, если необходима помощь, сообщите об этом на «единый номер вызова экстренных служб» - 112, - напомнили в ведомстве.