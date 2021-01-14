В администрации Новокузнецка - новое назначение. На должность заместителя главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС - начальника управления мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС назначен Вячеслав Карманов.В пресс-службе администрации Новокузнецка рассказали, что Вячеслав Карманов родился в 1978 году. Он окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Электромеханика в горном производстве». Кроме того, он прошел переподготовку по программе «Оперативная деятельность органов Федеральной службы безопасности».- Более 19 лет Вячеслав Александрович служил в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации. Имеет знаки отличия: «За безупречную службу» II и III степени, - добавили в пресс-службе администрации города. - Вячеслав Александрович является ветераном боевых действий.