В Кузбассе за несоблюдение ограничений по коронавирусу оштрафован нефтеперерабатывающий завод. Предприятие в течение полугода нарушало противоэпидемические меры.Как рассказали в Мариинском городском суде, ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» более полугода не в полном объеме выполняло мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Нарушения были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора.Установлено, что в период с 11 апреля по 27 октября 2020 года на предприятии не был обеспечен запас дезинфицирующих средств не менее чем на семь дней работы, а также не проводилась дезинфекция помещений с применением установленных дезинфицирующих средств. Не имелось необходимого запаса кожных антисептиков, в связи с чем не была обеспечена возможность обработки ими рук как на входе в организацию, так и в помещениях предприятия. Лишь 29 октября прошлого года для обработки рук работников была приобретена жидкость-санитайзер, а 3 ноября того же года - антисептический гель для рук в необходимом количестве.За такие нарушения для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей, однако суд учел исключительные обстоятельства, а также тяжелое имущественное и финансовое положение завода, связанного с процедурой банкротства, и назначил штраф ниже минимального размера - 100 тысяч рублей.