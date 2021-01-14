Во время передачи «Утро с мэром» новокузнечане прислали главе города снимок, сделанный в одном из остановочных павильонов. Расписание автобусов в этом павильоне наклеено на потолок.Как сообщил автор снимка, на остановке есть даже специальный ящик, на который встают пассажиры, чтобы посмотреть расписание.- У кого-то в башке живет свой вирус. Но, конечно, не коронавирусный. Это издевательство над людьми, приношу свои извинения, - ответил Сергей Кузнецов.Мэр города в прямом эфире «Ново-ТВ» дал поручение главе Центрального района и руководителю управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города сделать так, чтобы в течение недели остановки не было.- Вы видели, в каком она состоянии? Нужно будет поставить нормальную остановку сюда и разместить там визуальную систему объявлений и QR-кодов. А через неделю посмотрим, что сделано, - заявил Сергей Кузнецов.