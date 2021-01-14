18-летний подросток из Кузбасса во время полета решил пренебречь строгими правилами и закурил прямо в кабинке туалета. Теперь ему грозит либо штраф, либо арест.В линейное отделение полиции в международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове поступило сообщение от диспетчера, что на борт прибывающего из Москвы самолета требуются сотрудники транспортной полиции.Когда воздушное судно приземлилось, стражи порядка задержали и доставили в дежурную часть 18-летнего жителя города Тайги. Спустя два часа после начала полета подросток прошел в туалетную комнату и закурил. О происшествии сообщили бортпроводники, почувствовавшие запах дыма.- В отношении задержанного сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, - рассказали в кузбасском ЛУ МВД. - Это влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.Сейчас материалы переданы в Управление Государственного авианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора для принятия решения.