В Кемерове назвали места, которые будут оборудованы для крещенских купаний. Купелей будет всего четыре.Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, в Кемерове будут организованы четыре купели:- озеро Красное, восточный берег: 19 января, с 12.00 до 22.00;- улица 4-я Заречная, 54, зона отдыха «Чайка»: с 22.00 18 января до 22.00 19 января;- купель храма Воскресения Христова (родник на улице 1-я Заречная, 192): с 22.00 18 января до 22.00 19 января;- поселок Боровой, территория храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (улица Святой Источник, 26/к2): с 22.00 18 января до 22.00 19 января.- Обращаем внимание, что последнее погружение будет возможно до 22.00 19 января. Затем все купели будут закрыты на консервацию, - отметили в администрации.Напомним, что жителям в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, рекомендовано воздержаться от участия в крещенских купаниях.