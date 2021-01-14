Музей-заповедник «Томская Писаница» приглашает гостей на тематический день «Дух приключений». Путешествие в центр приключений, связанных с освоением русскими Аляски, можно будет совершить в течение одного дня. Участников ждет сказочная атмосфера силы зимнего духа. Отправиться в путешествие можно всей семьей.Путешественников в этот день ждут:— Фотозона с покорителем Аляски — кораблём «Святой Пётръ» и главным символом Аляски — с маламутами— Тематический кинотеатр в чайной «Дух скалы» про ездовых собак и ездовой спорт— Любительские соревнования по Томи «Ледяная гонка» на собачьих упряжках (дистанция спринт — 4,3 км, дистанция мид — 20 км)— Аттракцион «В гостях у маламутов» (катание и эмоциональное общение) для всех желающих— Семейный квест по территории музея «Король Аляски»— Уникальный «Аляска-бар» с яркими безалкогольными напитками из ледяных стаканов— Зажигательная живая музыка и игры на свежем воздухе— Дегустация сибирского глинтвейна— Огненное шоу«Томская писаница» ждет в гости 23 января с 10 до 18 часовСтарт гонки намечен на 10:00.Тематическая программа начнется в 13:00.Стоимость входных билетов в музей:350 рублей — взрослым;250 рублей — детям от 5 до 18 лет и льготным категориям граждан (при предъявлении удостоверения);бесплатно — детям до 5 лет.Более подробно с услугами, льготами и другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте музея tomskayapisanitsa.ru