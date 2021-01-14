В Кемерове первоклассница угрожала кухонным ножом своим одноклассникам, а также учителю. По данному факту прокуратура области организовала проверку.Как рассказали в ведомстве, начата проверка в связи с публикациями о том, что в областном центре школьница угрожала ножом одноклассникам. Как следует из полученной специалистами информации, инцидент произошел еще в декабре 2020 года в одной из школ в Лесной Поляне.- Первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападет на одноклассника. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.Проведение проверки поручено прокуратуре Рудничного района города Кемерово, результаты находятся на контроле прокуратуры области.