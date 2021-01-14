Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал о нелегальном способе сбора денег за проезд водителями автобусов в Кемерове. Причем за их действия штраф могут получить сами пассажиры.«Новый способ «оплаты» проезда предлагают пассажирам некоторые водители маршруток: перевод на карту или на номер телефона. Об этом сообщают кемеровчане, - написал Андрей Панов в своем Instagram. - Прежде всего напомню, что оплата проезда - обязанность пассажира. Заплатить можно наличными или картой. Любые другие варианты передачи денег водителю оплатой не считаются».Он добавил, что если на линии будет работать контроль, то пассажир, переведший деньги за проезд на номер водителя, будет обязан заплатить штраф.«Если в маршрутке у вас требуют за проезд перечислить плату на карту или номер телефона, помните: это незаконно», - добавил замгубернатора.Сообщить о таких случаях можно в министерство транспорта Кузбасса по телефону: 8 (384-2) 75-81-35 или на электронную почту mtk42@ako.ru.