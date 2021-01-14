ГИБДД Кузбасса просит водителей срочно проверить свои автомобили. Их исправность особенно важна в плохую погоду.По информации синоптиков, в пятницу, 15 января, на территории региона сохранится морозная погода. Ночью ожидается температура -22... -26 градусов, местами -29... -34. Днем потеплеет до -19... -24, местами будет -13… -18 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Днем он может развить скорость до 10-15 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Днем по области местами ожидаются небольшой снег и изморозь.- Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными. При низких температурах на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств. Особую осторожность следует проявлять при приближении к остановкам общественного транспорта и на перекрестках.Также следует соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров. При ухудшении видимости следует использовать противотуманные фары либо аварийную сигнализацию.- Перед поездкой проверьте исправность транспортного средства: работу системы отопления, стеклоочистителей и световых приборов. При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб - 112, телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 718-518, 718-519.