В Кемерове выставлен на продажу коттедж за 40 миллионов рублей, в котором даже есть водопад. Площадь здания – 778 квадратных метров.В областном центре, а если точнее, в пригородном поселке Металлплощадка, продается элитный коттедж площадью 778 квадратных метров, расположенный на участке в 26 соток.По словам продавца, в доме выполнена дорогостоящая внутренняя отделка из мрамора, дерева, бронзы и других материалов.- В отдельном помещении обустроен просторный бассейн с водопадом, плавательной дорожкой, напорами воды — все функционирует в исправном отличном состоянии и регулярно очищается, высота потолка в бассейне порядка 5 метров, — говориться в объявлении о продаже.Сам владелец настаивает, что реальная стоимость особняка – 70 миллионов рублей. Впрочем, и заявленная – не маленькая. В нее, в том числе, включена стоимость многочисленной техники, изделий из дерева, светильников и дорогостоящей мебели.