Жители Кемерова жалуются на отсутствие маршруток и проезжающие мимо остановок автобусы. Об этом горожане сообщают на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».В пятницу, 15 января, одна из горожанок сообщила, что водитель автобуса №19 проигнорировал стоявших на остановке людей.«Проехал мимо остановки Кемдор. Время 11.15. Просто свернул в левую полосу, пролетев мимо остановки. Я внаглую помахала, но водитель, похоже, вообще в сторону остановки не смотрел. Геолокация выключена. Специально ждала этот автобус, другие до Кемдора не ходят в нужное время», - сообщила женщина.В этот же день еще одна кемеровчанка написала, что существуют трудности с транспортом от улицы Дружбы в центр города.«Единственное маршрутное такси № 7 практически не ходит. Утром в будни в лучшем случае 1-2 маршрутки ездят. А в выходные вообще не дождаться. Когда уже наконец запустят другой общественный транспорт до центра с ул.Дружбы. Столько домов настроили, а людям добираться до работы и с работы не на чем!» - возмущается горожанка.Официального ответа на оба обращения городские власти пока не дали.