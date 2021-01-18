В каких городах и территориях больше всего заболевших коронавирусом, а в каких – меньше? Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.Согласно данным статистики, за минувшие сутки больше всего заболевших – 29 человек – выявлено в Кемерове. в общей сложности с начала пандемии здесь заболели 5450 человек.В Новокузнецке суточный прирост больных несколько меньше – 23 человека, однако общее число – больше. С начала пандемии здесь выявили коронавирус у 5922 человек.В Междуреченске за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 17 горожан, а с начала пандемии – у 3095.В Прокопьевске коронавирус диагностировали еще у 10 человек, с начала пандемии – у 1556.В Мысках девять новых заболевших. Общее же число достигло 630 человек.По четыре новых случая заболевания в Анжеро-Судженске, Калтане и Юрге. Общее число заболевших – 1051, 413 и 573 человека соответственно.В Белове – три новых заболевших ковидом, общее же число заразившихся – 1630 человек.В Топкинском муниципальном округе тесты на коронавирус оказались положительными у 250 человек.По одному заболевшему выявили на утро 18 января в Березовском, Краснобродском и Осинниках. Общее число заболевших – 980 человек.Также по одному новому пациенту с коронавирусом в Беловском муниципальном районе, Ижморском, Промышленновском и Яшкинском муниципальных округах. Общее число заразившихся коронавирусом составляет 333, 68, 202 и 123 человека соответственно.