В понедельник, 18 января, с рейсом ДР 446 авиакомпании «Победа» из кемеровского международного аэропорта имени Алексея Леонова случилась накладка. Отправление, которое изначально было запланировано на 7.55, произошло с полуторачасовой задержкой - в 9.25 по местному времени.Комментируя причину такого сдвига в расписании, в кемеровском аэропорту сообщили, что задержка была связана с тем, что рейс ДР 446 поздно отправился из столичного аэропорта Внуково. Вместо запланированного времени - 7.15, самолет из Москвы прибыл в Кемерово в 8.22 по местному времени.На момент написания этого материала самолет все еще находится на пути в столицу. По данным сайта Flight Aware, рейс ДР 446 авиакомпании «Победа» приземлится во Внуково в 10.19 по московскому времени.