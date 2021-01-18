С 27 января в России разрешат летать в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию. 16 января об этом сообщил оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: - Вьетнам (Москва – Ханой, два раза в неделю); - Индия (Москва – Дели, два раза в неделю); - Финляндия (Москва – Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург – Хельсинки, два раза в неделю); - Катар (Москва – Доха, три раза в неделю).» - сообщается на сайте правительства РоссииНесмотря на то, что авиасообщение с этими странами будет открыто, кемеровский аэропорт в ближайшее время не планирует вводить рейсы, сообщающиеся с этими странами или некоторыми из них:«Ни в одну из названых стран перелеты не планируются, - рассказывает оператор справочной службы аэропорта – о новых рейсах можно узнать отслеживая расписание, или в кассе аэропорта.»Оператор также напомнила, что до закрытия авиасообщения с некоторыми странами, из Кемерово можно было вылететь во Вьетнам и Тайланд