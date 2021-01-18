48-летняя жительница Новокузнецка обратилась в полицию после звонка, якобы, сотрудника банка. Звонивший сказал женщине, что, будто на нее злоумышленники оформили онлайн-кредит и чтобы сохранить средства, их нужно перевести на «безопасный счет»Доверчивая женщина перевела 500 тысяч рублей согласно инструкциям незнакомца по указанным им реквизитам. Позже она попыталась самостоятельно связаться с «сотрудником банка», но его телефон оказался отключен. Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в отделение полиции «Новоильинский»В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность злоумышленника. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальный срок наказания по данной статье составляет 6 лет лишения свободы