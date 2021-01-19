В Новокузнецке по поручению главы города Сергея Кузнецова проверят местный приют для животных. Есть информация, что над питомцами издевались.Как рассказал сам мэр, в последнее время ему в личных сообщениях в социальных сетях часто поступают жалобы на деятельность приюта, расположенного по улице Калтанской, 1 в Орджоникидзевском районе. В частности, у горожан вызывают вопросы условия содержания животных. Данный приют известен под названием «Причал».«В адрес Корниловой Елены Александровны, врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе направлено письмо с просьбой: провести проверку деятельности данной организации в рамках компетенции надзорного органа», - сообщил Сергей Кузнецов в своем аккаунте.Он попросил специалистов надзорных органов в случае выявления нарушений требований содержания животных, а также санитарных, эпидемиологических и иных норм, принять меры и привлечь виновных лиц к ответственности.