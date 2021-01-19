Специалисты регионального МЧС сообщили предварительные причины пожара в одном из торговых центров Кемерова. Как оказалось, из-за возгорания здесь пришлось эвакуировать 50 человек.Сигнал о пожаре в торговом центре «Вселенная», что на улице Марковцева, поступил на пульт диспетчера пожарной охраны в 16.51. На место тут же выдвинулись 21 человек и шесть единиц техники. Справиться с огнем и ликвидировать возгорание удалось к 17.03.- Еще до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, - сообщает пресс-служба ведомства.По данным МЧС, произошло возгорание вещей и мусора на общей площади пять квадратных метров. Причиной же возгорания, по предварительной версии, стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Точную же причину в будущем предстоит установить специалистам.