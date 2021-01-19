Несвоевременный ремонт кровли и нежелание чистить счищать снег с крыши лишили управляющую компанию из Анжеро-Судженска 157 тысяч рублей. Именно такую сумму пришло выплатить за затопленную квартиру.После обильных снегопадов на крыше одного из домов Анжеро-Судженске скопилось много снега. Сотрудники УК не стали счищать его с крыши, и с наступлением оттепели снег растаял, а вода потекла прямо в квартиру местной жительницы. Как оказалось, кровля тоже была в плачевном состоянии. Примечательно, что при этом жильцы исправно платили взносы на услуги по ремонту и содержанию жилого помещения.Хлынувшая в квартиру вода деформировала ламинат и натяжной потолок, обои отклеились, появились пятка от потоков воды на потолке и карнизах, появилась плесень, а крепление замков ослабло. Владельцам квартиры вновь пришлось проводить капитальный ремонт.- Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб, причиненный затоплением квартиры, в размере 157 тысяч рублей.Руководство компании выплатило всю полагающуюся сумму компенсации.