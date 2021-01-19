В оперативном штабе Кузбасса назвали города-лидеры и территории, где выявили новых заболевших коронавирусом.Больше всего новых заболевших оказалось в Новокузнецке - 24 человека. В Кемерове - 21, в Междуреченске - 15. В остальных городах и территориях число заболевших не превысило десяти человек.В Юрге - шесть новых заболевших. По пять пациентов с коронавирусом - в Ленинске-Кузнецком и Осинниках. По четыре новых случая заболевания - в Мысках и Новокузнецком районе.По три новых заболевших - в Калтане, Киселевске, Прокопьевске.По два случая заболевания коронавирусом за сутки выявлено в Анжеро-Судженске, Белове, Кемеровском муниципальном округе и Мариинском районе.По одному пациенту с коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Березовском, Краснобродском, Тайге, Беловском МР, Гурьевском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Яйском МО, Яшкинском МО.Напомним, на утро 19 января в Кузбассе заболели еще 110 жителей региона, и общее число заразившихся с начала пандемии составило 28 154 человека. Вместе с этим 179 пациентов выздоровели. Теперь число выздоровевших в Кузбассе составляет 25 412 человек. Пополнилась и печальная статистика: один человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончался. Общее число случаев летального исхода достигло 502 человек.Медицинскую помощь получают 2240 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2908 человек.