Один из новогодних праздников закончился для пожилых супругов из Беловского района избиением - сообщает местный паблик в соцсети. На застолье в честь старого Нового года пенсионеры - 66-летний мужчина и 60-летняя женщина - увидели своего 40-летнего соседа, которого супруги обвиняли в убийстве своей козы.Гости, раскрепостившись с помощью крепких напитков, стали выяснять причину смерти животного. В ходе словесной перепалки завязалась драка, в результате которой пенсионеры были сильно покалечены убийцей козы.Приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала у женщины сотрясение мозга, а у ее супруга - множество синяков. Получил ли «обвиняемый» какие-либо травмы - неизвестно.Мы обратились за комментариями в местную полицию, однако оперативно на момент публикации их получить не удалось.