Пассажиры международного рейса из Узбекистана попытались нелегально ввезти в Кемерово 14 килограммов табака. Обнаружить контрафактную продукцию удалось в ходе таможенного контроля. Сотрудники выявили 12 фактов нарушений.В ходе экспертизы выяснилось, что продукция является некурительным табаком - насваем. Правонарушители заявили, что привезли запрещенную продукцию не для продажи, а для личного использования.Заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов поясняет, что ввоз более 250 граммов табака одним человеком, достигшим совершеннолетия, не является товаром для личного использования, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии.Узбекистанских контрабандистов привлекут к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.