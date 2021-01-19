В минувшую пятницу, в рамках Единого дня безопасности дорожного движения, в Новокузнецке сотрудники ГИБДД провели масштабную операцию по привлечению к ответственности нарушителей. В течение дня дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе экипажи скрытого контроля, оштрафовали 200 человек. 60 из них были пешеходами, половина которых – дети.Ведомство, основываясь на результатах работы, составило антирейтинг нарушений у водителей. Самое распространенное – это несоблюдение правил поворота и разворота. Его нарушили 35 автомобилистов. 20 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, 12 – проехали не на зеленый. Кстати, некоторым из них грозит лишение водительских прав на несколько месяцев. Также 10 водителей перевозили маленьких пассажиров без детских кресел.Среди прочих нарушений – выезд на встречную полосу, управление технически неисправным автомобилем, невыполнение требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимуществом в движении.Также в этот день совместно с сотрудниками ДПС был задержан нетрезвый водитель, ездивший без прав.