В Кузбассе на мужчину рухнула конструкция ЛЭП. Ее веса не выдержал кран.Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту гибели рабочего. Во вторник, 19 января, в 11.15 в ведомство поступило сообщение, что на одном из предприятий Киселевска несовместимые с жизнью травмы получил 35-летний электрослесарь. По данному факту организована проверка.Как было предварительно установлено, мужчина участвовал в демонтаже линии электропередачи на технологической дороге угольного предприятия. Когда кран перемещал бетонное основание со столбом, оборвались стропы, и рухнувшая конструкция задела электрослесаря.Находившиеся рядом работники сразу же вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие медики уже ничем помочь не смогли - мужчина умер от полученных травм.- В рамках проверки следствию предстоит установить, соблюдались ли при данных видах работ необходимые меры предосторожности, в том числе надлежащим ли образом крепилась конструкция, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.